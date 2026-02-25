Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi imsakiye bilgilerine göre, akşam namazı vaktine denk gelen iftar saati, Adıyaman'ın tüm ilçelerinde aynı anda uygulanacak.

Adıyaman'da 25 Şubat Çarşamba günü oruçlar saat 18.23'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. Adıyamanlı vatandaşlar, bu saatten itibaren oruçlarını açabilecek.

Adıyaman'da Teravih saat kaçta?

Adıyaman'da teravih namazı ise saat 19.38'den sonra kılınacak.

Adıyaman'da sahur kaçta?

Adıyaman'da 05.36 ise sahur saati olarak açıklandı

