Cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. İlk cemrenin düşmesinin ardından ikinci cemrenin düşeceği tarih merak edilmeye başlandı.

2026 yılında ilk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Baharın habercisi cemreler birer hafta arayla düşerek doğayı ısıtacak: 2. cemre 26-27 Şubat'ta suya, 3. ve son cemre ise 5-6 Mart 2026'da toprağa düşerek bahar aylarının başlangıcını simgeleyecek.

Cemre nedir?

Halk inanışına göre kış mevsiminin sonlarına doğru doğada sıcaklık artışını başlatan üç ayrı enerji dalgası vardır. Bu enerji parçalarının ise sırasıyla hava, su ve toprağa düştüğüne inanılır. Her cemre, doğadaki farklı bir öğeye sıcaklık getirir. Aynı zamanda bahar mevsiminin gelişine de zemin hazırlar. Cemre, halk arasında bahar mevsiminin gelişinin habercisi olarak kabul görür. Bilimsel olarak atmosferdeki sıcaklık değişimlerini temsil eder. Kültürel olarak da doğanın yeniden canlanmasının sembolüdür. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan topluluklar için cemrelerin düşmesi işlerin yeniden başlayacağı dönemin yaklaştığına işaret eder.

