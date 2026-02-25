Türkiye Tüm Akıl ve Zeka Oyunları 2026 Ulusal Turnuvası kapsamında ilçede gerçekleştirilen ilkokul elemeleri tamamlandı. Turnuvanın 8'incisi bu yıl düzenlendi.

İlkokul öğrencilerinin katılımıyla yapılan organizasyonda, Pentago, Abluka, Equilibrio, Küre ve Mangala kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesinde toplam 80 öğrencinin mücadele ettiği elemelerde, stratejik düşünme ve problem çözme becerileri ön plana çıktı.

Turnuva sonuçları şu şekilde oluştu:

Pentago: Şehit Mehmet Özbek İlkokulundan Muhammet Enes Demir birinci, Sabahattin Zaim İlkokulundan Ada Gül ikinci, Yahya Kemal İlkokulundan Melek Nisa Yılanlı üçüncü oldu.

Abluka: Hürriyet İlkokulundan Helin Kanar birinci, Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulundan Muhammed Polat ikinci, Hürriyet İlkokulundan Şükrü Yağmur üçüncü oldu.

Equilibrio: Vali Özbilgin İlkokulundan Elif Rana Özen birinci, Kubilay İlkokulundan Ayşe İklim Koçal ikinci, Cumhuriyet İlkokulundan Zümra Öner üçüncü oldu.

Küre: Hürriyet İlkokulundan Zeynep Müberra Yağmur birinci, Vali Özbilgin İlkokulundan Abdulsamet Ünver ikinci, Cumhuriyet İlkokulundan Ömer Abacı üçüncü oldu.

Mangala: Vali Özbilgin İlkokulundan Elizan Baylan birinci, Şehit Mehmet Öztürk İlkokulundan Muhammed Çınar Duran ikinci, Kubilay İlkokulundan Fatma Zelal Duran üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Şube Müdürü Mehmet Dağ tarafından verildi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, akıl ve zeka oyunlarının öğrencilerin bilişsel gelişimine katkı sağladığını belirterek, analitik düşünme, dikkat, sabır, strateji geliştirme ve doğru karar verme becerilerini güçlendirdiğini ifade etti. Başli, akademik başarının yanında zihinsel esneklik ve problem çözme yeteneğinin çağın gereklilikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Kaynak : PERRE