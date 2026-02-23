Kahta Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Belediye tarafından yapılan çalışmada, evinden çıkamayan, iftar sofrası kurmakta zorlanan yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan vatandaşların evlerine her gün sıcak yemek ulaştırıldığı bildirildi. Belediye ekiplerince hazırlanan iftar yemeklerinin, ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak teslim edildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan ayının manevi önemine dikkat çekti.

Başkan Hallaç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Ramazan ayı paylaşmanın, kardeşliğin ve gönüllere dokunmanın ayıdır. Bizler Kâhta'da hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Bir kapıyı çalarken sadece yemek bırakmıyoruz; selamımızı, sevgimizi ve dualarımızı da götürüyoruz. Büyüklerimizin hayır duası bizim en kıymetli hazinemizdir. İmkanımız olduğu sürece her sofraya ulaşmaya, her gönle dokunmaya devam edeceğiz.'

Hallaç, sosyal destek çalışmalarının Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceğini belirterek, dayanışma kültürünün ilçede güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE