Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikler yoğun katılımla sürüyor. Ramazan boyunca devam edecek programların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmesi hedefleniyor.

Ramazan Çarşısı'nda sahne alan Derun Sound Sanat Merkezi topluluğu, seslendirdiği ilahilerle katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı. Programa katılan vatandaşlar ilahi dinletilerine eşlik ederken, etkinlik alanında kurulan bölümlerde çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan Çarşısı'ndaki stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Hallaç, etkinliklere katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti. Hallaç, 'Bu güzel Ramazan akşamlarını hemşehrilerimizle paylaşmak ve birlik ve beraberlik içinde olmak bizleri mutlu ediyor' dedi.

Ramazan Çarşısı'ndaki etkinliklerin her akşam saat 20.30'da başlayacağı belirtilirken, tüm vatandaşlar programa davet edildi.

Kaynak : PERRE