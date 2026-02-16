Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, merhum sanatçının hastalığı döneminde kaleme aldığı şiiri okuyarak salonda duygu dolu anlar yaşanmasına vesile oldu. Başkan Hallaç konuşmasında, Kahtalı Mıçe'nin sadece bir sanatçı değil, bu toprakların sesi olduğunu belirtti.

Başkan Hallaç konuşmasında; 'Onun sesi bu toprakların sesiydi... Türkülerinde memleket vardı, hasret vardı, sevda vardı. Geride bıraktığı eserler ve gönüllerdeki yeri hiçbir zaman unutulmayacak. Bir kez daha merhum sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyor, mekânının cennet olmasını temenni ediyorum. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.'' dedi.

Anma programında ses sanatçıları Mahir Aslan, Ali Aslan, Halil Tanyıldız, Delal Metin, Mehmet Topal, Murat Kayış ve Hüseyin Delibalta tarafından seslendirilen eserler geceye ayrı bir anlam ve renk kattı. Programda katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Kaynak : PERRE