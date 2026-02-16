Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, yaklaşan Ramazan ayı ve dolayısıyla Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların alışveriş yaparken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgiler vererek, alışverişlerde yerel esnafların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Çatan, alışverişlerin yerel esnaftan yapılmasının önemine vurgu yaparak, 'Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel yaşandığı özel günlerdir. Vatandaşlarımızın alışverişlerini yaparken yerel esnafımızı tercih etmeleri, hem şehrimizin ekonomisini güçlendirecek hem de esnaflarımıza destek olacaktır. Kahta'nın ticari hayatını canlı tutmak ve yerel işletmelerimize sahip çıkmak adına, alışverişlerimizi şehrimizin değerli esnaflarından yapmaya özen göstermeliyiz' dedi.

Tüketicilerin alışveriş sırasında dikkat etmesi gereken hususlara da değinen Başkan Çatan, 'Vatandaşlarımız, alışveriş yaparken ürünlerin kalitesine, fiyatlarına ve yerel esnaftan alışveriş yapmaya dikkat etmelidir. Özellikle bayram dönemlerinde yoğunluk yaşandığı için, bilinçli ve kontrollü alışveriş yapılması hem vatandaşlarımız hem de esnaflarımız açısından daha sağlıklı olacaktır' dedi.

Kaynak : PERRE