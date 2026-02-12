Program kapsamında öğrencilere kitap bağışı yapılırken, çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği ve çeşitli oyun aktiviteleri de düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı dikkat çekti.

Etkinliğe; UMFED Kurucu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cihat Arutay, UMFED Kahta İlçe Başkanı Mesut Çavuş ile UMFED Kahta gönüllüleri katıldı.

'Mücadele eğitim ve bilinçle mümkündür'

Programda konuşan UMFED Kurucu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cihat Arutay, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Uyuşturucu ile mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir eğitim ve bilinç meselesidir. Bizler çocuklarımızı kitapla, sporla, sanatla ve sevgiyle buluşturduğumuz sürece bağımlılığın önüne set çekebiliriz. Bugün burada yaptığımız kitap bağışı, aslında geleceğe yapılan bir yatırımdır. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyonumuzdur.'

'Bugün umut ve dayanışma getirdik'

UMFED Kahta İlçe Başkanı Mesut Çavuş ise kırsal bölgelerdeki okullara destek vermenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Kırsal bölgelerdeki okullarımıza destek olmak, çocuklarımızın yalnız olmadığını hissettirmek bizim için büyük bir sorumluluktur. Bugün sadece kitap getirmedik; aynı zamanda umut, moral ve dayanışma getirdik. UMFED olarak gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak her çalışmanın içinde olmaya devam edeceğiz.'

Etkinlik boyunca düzenlenen yüz boyama ve oyun aktiviteleriyle öğrenciler keyifli anlar yaşarken, bağışlanan kitapların okul kütüphanesine ve öğrencilere önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Kitap temin sürecine verdikleri destek nedeniyle Erdoğan Altunbaş ve Hüseyin Çelik'e teşekkür edildi. UMFED Kahta Temsilciliği, benzer sosyal sorumluluk projelerini önümüzdeki dönemde de sürdürme kararlılığında olduklarını bildirdi.

