Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanı ve divan üyelerinin seçilmesinin ardından, divan başkanı tarafından okunan gündem maddelerinin oy birliğiyle kabulünün ardından seçime gidildi.

3063 üyesiyle Adıyaman'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimine tek liste halinde giren mevcut başkan Tahsin Çatan, kullanılan oyların tamamını alarak 5. kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada; '2022 yılından bu yana; pandemi sonrası ekonomik sıkıntılar, deprem felaketi ve artan maliyetlerle dolu zor bir süreçten geçtik. Bu dönemde yönetim olarak temel anlayışımız şuydu; oda, esnafın yanında durabildiği sürece anlamlıdır. Bu anlayışla; esnafımızın finansman erişimi, vergi ve Bağ-Kur yükleri, kayıt dışı faaliyetler, zincir marketlerle rekabet ve artan giderler gibi sorunları her platformda dile getirdik. Yerel yönetimlerimiz ve kamu kurumlarıyla sürekli temas halinde olduk.

Burada özellikle bir hususun altını çizmek isterim. Kahta ilçemizde faaliyet gösteren üç esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifimiz bulunmaktadır. Bu kooperatiflerle odamızın ilişkileri son derece iyi ve olumludur. Üyelerimizi imkan dahilinde bu kooperatiflere yönlendiriyor, finansmana erişim konusunda köprü olmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar kooperatif başkanlarımız da esnafımıza her zaman yardımcı olmaktadır. Bu vesileyle kooperatif başkanlarımız Mehmet Çatan, Zeynal Aydın ve Ahmet Saray'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Faaliyet raporumuzda da görüleceği üzere odamız bu dönemde mali disiplinini korumuş, hiçbir kuruma borçlanmamış, gelir-gider dengesini gözeterek bugün güçlü ve güvenilir bir mali yapıya ulaşmıştır. Bu hepimizin adına önemli bir kazanımdır.

Deprem sonrası süreçte esnafımızın yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettik. Desteklerin sürmesi gerektiğini her platformada ifade ettik. Özellikle artan kiralar hususunda iş yeri sahiplerinden temennim biraz daha duyarlı olup, esnafımıza destek olmalarıdır. Çünkü biliyoruz ki; esnaf ayakta kalırsa Kahta ayakta kalır.

Önümüzdeki dönemde hedefimiz; büyük sözler vermek değil, gerçekçi ve uygulanabilir çalışmalarla esnafımıza fayda sağlamaktır. Odamızın imkanlarını dikkatli ve şeffaf şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Bu genel kurulda tekrar aday olamam; bir makam istediğimden değil, bugüne kadar birlikte yürüdüğümüz bu yolu, yine sizlerin desteğiyle sürdürme arzusundandır. Bu oda bir kişinin değil, tüm esnafımızın evidir.

Sözlerime son vermeden önce genel kurulumuza teşrif eden tüm misafirlerimize, tüm üyelerimize ve basın mensuplarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan başkanlığındaki oda yönetiminde ise Ramazan Kalaycı, Mehmet Bakır, İlhami Sadıkoğlu, Ali Dolaş, Mehmet Sırrı Sönmez, Emin Baykurt, Mehmet Dokumacı, Abuzer Bozan, Ahmet Aslan ve Nusret Saray yer aldı.

