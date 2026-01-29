Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal Şehit Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt ve Şehit Er Abdulgani Adalı'nın ailelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmalarda; şehit ailelerine duyulan derin bağlılık ve gönülden minnet ifade edilirken, onların huzuru ve mutluluğu için her türlü desteğin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Şehit ailelerine ziyarette bulunan Şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Kaymakam Soysal, nazik misafirperverliklerinden dolayı ailelere teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PERRE