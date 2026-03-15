Adıyaman'ın Kahta ilçesinde siyasetçi ve iş insanı Serhat Erdem tarafından 1200 kişilik iftar programı düzenlendi. Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen programa yoğun katılım sağlanırken, sağanak yağışa rağmen vatandaşlar iftar alanında bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı.

Kahta'da düzenlenen iftar programına esnaf, çiftçiler, iş dünyasından temsilciler, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun yağışa rağmen vatandaşların iftar programına ilgi göstermesi dikkat çekti. İftar saatine yakın saatlerde alana gelen vatandaşlar, kurulan sofralarda birlikte oruçlarını açtı.

Programda konuşan siyasetçi ve iş insanı Serhat Erdem, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren bir ay olduğunu belirtti. Erdem, 'Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir aydır. Bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Davetimize icabet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

İftar programında vatandaşlar birlikte dua ederken, program boyunca Ramazan ayının manevi atmosferi yaşandı. İftarın ardından katılımcılar bir süre sohbet ederek program alanından ayrıldı.

Öte yandan Kahta ilçesinde düzenlenen iftar programının, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen sosyal etkinlikler arasında yer aldığı belirtildi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

