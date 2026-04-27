Kahta'da haşerelere karşı yürütülen mücadelede teknoloji ön plana çıkıyor. Kahta Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde sivrisinek, karasinek ve benzeri zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, özellikle erişimi zor bölgelerde drone destekli sistemler kullanılarak müdahale alanı genişletiliyor.

Belediye ekipleri; dere yatakları, su birikintileri, göletler ve sazlık alanlarda düzenli temizlik ve ilaçlama faaliyetleri yürütüyor. Kara ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı noktalarda ise drone teknolojisi devreye girerek geniş sahalara kısa sürede müdahale edilmesini sağlıyor.

Parklar, mesire alanları ve yeşil bölgelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler, larva ve kene gibi zararlılara karşı hem karadan hem havadan eş zamanlı mücadele gerçekleştiriyor. Kış aylarında yapılan hazırlıklarla birlikte özellikle larva oluşumunun yoğun olduğu alanlarda erken önlem alınarak yaz sezonuna hazırlık yapıldı.

Sahadaki çalışmaları inceleyen Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, halk sağlığını korumaya yönelik tüm imkânların seferber edildiğini belirtti. Hallaç, 'Sivrisinekle mücadelede erken dönemde harekete geçtik. Üreme alanlarında düzenli temizlik ve ilaçlama yapıyoruz. Drone destekli çalışmalar sayesinde ulaşılması güç noktalarda da etkin sonuç alıyoruz' dedi.

İlaçlama çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini ifade eden Hallaç, vatandaşların daha sağlıklı bir yaz geçirmesi için ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini kaydetti.

