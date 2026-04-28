23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 'Bayrak Sevgisi, Millî Birlik ve Dayanışma Haftası' kapsamında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen etkinlikte, örnek davranışıyla takdir toplayan öğrenci ödüllendirildi. Sabahattin Zaim İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, 3. sınıf öğrencisi Rüzgar Kızılkaya'ya İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli tarafından bisiklet takdim edildi. Öğrenciye ayrıca Türk Bayrağı hediye edildi.

Törende konuşan Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, bayrak sevgisinin millî değerlerin en önemlilerinden biri olduğunu vurgulayarak öğrencinin davranışının örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, 'Evlatlarımızın bu bilinçle yetişmesi bizler için gurur kaynağıdır' ifadelerini kullandı.

Programda Okul Müdürü Ramazan Kılıç ve öğretmenlere teşekkür edilirken, öğrenciye başarı dilekleri iletildi.

