Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile KOSGEB Adıyaman İl Müdürlüğü iş birliğinde 'Güncel KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. ATSO Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa; ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Keleş ile imalat sektöründe faaliyet gösteren girişimciler ve oda üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, KOSGEB desteklerinin son yıllarda ağırlıklı olarak imalat sektörüne yöneldiğini belirterek, istihdamı korumaya yönelik desteklerin önemine dikkat çekti.

Torunoğlu, tekstil sektöründe çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 lira destek verildiğini ifade ederek, benzer desteklerin farklı sektörlerde de devam edeceğini söyledi.

Kalkınma Ajansı destekleri, Avrupa Birliği kaynaklı hibeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma programlarına da değinen Torunoğlu, başvuru süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.

KOSGEB Destekleri Anlatıldı

KOSGEB İl Müdürü Mustafa Keleş ise deprem sonrası süreçte iş dünyasına sağlanan desteklere dikkat çekerek, girişimcilere yönelik desteklerin artırılarak ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Toplantıda, KOSGEB Adıyaman İl Müdürlüğü uzmanı Serkan Ketenci tarafından girişimcilik, istihdamı koruma, kapasite geliştirme, finansman, pazarlama ve yurt dışı pazar desteklerine ilişkin sunum yapıldı.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak : PERRE