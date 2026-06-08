Adıyaman Kahta Belediyesi Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın öncülüğünde hizmet kalitesini artıran yatırımlarına devam ediyor.

Kahta Belediyesi araç filosuna kazandırılan 22 ton sıcak asfalt kapasiteli asfalt yama robotu, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere hizmete alındı. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahta Belediyesi, yeni asfalt yama robotuyla deforme olan yollara daha hızlı, daha pratik ve daha etkin müdahale edecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, teknolojik yatırımlarla hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarını belirterek, yeni aracın hem zamandan hem de iş gücünden önemli tasarruf sağlayacağını ifade etti. Başkan Hallaç, 'Hemşerilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için belediyemizin araç ve ekipman kapasitesini sürekli güçlendiriyoruz. Öz kaynaklarımızla araç filomuza kazandırdığımız 22 ton sıcak asfalt kapasiteli ful otomatik olan asfalt yama robotumuz artık sahada. Daha önce asfalt yama çalışmalarında 10 kişilik bir ekip görev alırken, yeni robotumuz sayesinde aynı çalışma yalnızca 4 personelle çok daha hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede hem iş gücünden tasarruf ediyor hem de vatandaşlarımızın yaşadığı yol sorunlarına anında müdahale etme imkânı elde ediyoruz' dedi.

Yeni nesil asfalt yama robotunun sağladığı yüksek kapasite ve teknik donanım sayesinde bakım ve onarım çalışmaları daha kısa sürede tamamlanırken, yolların kullanım ömrü de uzatılacak.