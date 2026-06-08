Batman'ın Beşiri ilçesinde piknik yapmak amacıyla Garzan Çayı kenarına giden 3 vatandaş, su debisinin aniden yükselmesi sonucu nehrin ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri, akıntının şiddetini dikkate alarak botlarla suya açıldı. Dalgıç ekipleri ve AFAD personelinin koordineli çalışmasıyla, mahsur kalan 3 piknikçi bota alınarak güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı.

Botlarla kurtarılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen vatandaşlar, gerekli kontroller için bölgede hazır bekleyen jandarma ekiplerine teslim edildi.