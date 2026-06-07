Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı, eski Dışişleri Bakanı ve 20. Dönem'de CHP'den Samsun Milletvekili Murat Karayalçın, Adıyaman-Gölbaşı CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Karayalçın'ın ziyaretinde, güncel siyasi gelişmeler ve parti çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li siyasetçi ve yazar Fatma Ulubey, Murat Karayalçın'ın Türkiye siyasetinde önemli görevler üstlendiğini belirterek, özellikle yerel yönetimler alanındaki çalışmalarının birçok siyasetçiye örnek olduğunu ifade etti.

Ulubey, Karayalçın'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirilen sosyal belediyecilik uygulamalarıyla iz bıraktığını dile getirirken, kaleme aldığı "Siyaset Emek İster" adlı kitabın önsözünü de Murat Karayalçın'ın yazdığını hatırlattı.

Açıklamasında siyasette kadınların temsiline ilişkin değerlendirmelere de yer veren Ulubey, Karayalçın'ın kitabın önsözünde vurguladığı "Kadınların siyasette yeterince yer almamaları onların siyasetle ilgilenmek istememelerinden değil, siyaset alanının kadınlara yeterince fırsat sunmamasından kaynaklanıyor" görüşünün bugün de önemini koruduğunu belirtti.

Fatma Ulubey, ziyaret sırasında Murat Karayalçın'ın parti içinde yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerini birleştirici bir anlayışla paylaştığını ifade ederek, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve kendisine sağlıklı bir ömür diledi.

Haber: Adıyamanlılar Net