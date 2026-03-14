Aynı zamanda bir hekim kimliğine de sahip olan Şan, mesajında sağlık çalışanlarının fedakârlıklarını ve insan hayatındaki vazgeçilmez rollerini vurguladı.

Doç. Dr. Şan, mesajında sağlığın insan hayatının en büyük hazinesi olduğunu belirterek sözlerine başladı. Hekimliğin sadece bilgi ve tecrübe gerektirmediğini, aynı zamanda büyük bir fedakârlık ve adanmışlık mesleği olduğunu ifade eden Şan, “Sağlık, insan hayatının en büyük hazinesi, hekimlik ise bu kutsal emaneti koruma sorumluluğuyla icra edilen, fedakârlık ve adanmışlık isteyen bir meslektir. Bir doktor olarak, sağlık hizmetinin sadece bilgi ve tecrübeyle değil, aynı zamanda vicdan ve merhametle yürütülen bir mücadele olduğunu yakından biliyorum” dedi .

Mesajında özellikle Adıyaman başta olmak üzere tüm Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakan 6 Şubat depremlerine özel bir parantez açan Milletvekili Şan, sağlık çalışanlarının felaket anında gösterdiği kahramanlıkları andı. Deprem bölgesinde sağlık ordusunun insanüstü bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Şan, “Özellikle 6 Şubat depremlerinde, hastanelerde, sahra kliniklerinde ve enkaz başında insanüstü bir gayretle çalışan sağlık kahramanlarımız, bir kez daha mesleklerinin kutsallığını gözler önüne sermiştir. Ne yazık ki bu felakette birçok kıymetli sağlık çalışanımızı kaybettik. Onları rahmet ve minnetle anıyor, geride bıraktıkları meslektaşlarının ise aynı azim ve inançla görevlerini sürdürdüğüne yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı .

Pandemi sürecinden deprem felaketlerine kadar her türlü zorlu koşulda sağlık çalışanlarının en ön safta mücadele verdiğine dikkat çeken Doç. Dr. İshak Şan, bu emeğin asla ödenemeyeceğini belirtti. Sağlık çalışanlarına duyulan saygının yalnızca özel günlerle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizen Şan, “Pandemi döneminde olduğu gibi her türlü afette ve zorlu koşulda en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Onların emeğine duyduğumuz saygıyı sadece özel günlerde değil, her zaman göstermek hepimizin görevidir” şeklinde konuştu .

İnsanların doğuştan sahip olduğu en temel hakkın sağlıklı yaşam hakkı olduğunu vurgulayan Şan, ulaşılabilir sağlık hizmetlerinin gelişmişliğin temel göstergesi olduğunu ifade etti. Sağlıklı bireylerin, eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine ve toplumsal refahın yükselmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Şan, bu noktada en büyük görevin doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık personeline düştüğünü söyledi .

Doç. Dr. Şan, mesajının sonunda tüm sağlık camiasının bayramını kutlayarak şu temennilerde bulundu:

“Bu vesileyle, tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyor, hayatını kaybeden sağlık şehitlerimizi rahmetle anıyor, büyük bir özveriyle çalışan meslektaşlarıma sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum.”