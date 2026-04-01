Adıyaman’da siyasi faaliyetlerini sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen grup toplantısına katılım sağladı. Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İsmail Gümüş öncülüğündeki heyet Ankara’da yer aldı. Teşkilat üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, parti çalışmaları ve güncel gelişmeler yakından takip edildi. Adıyaman’dan geniş katılımın sağlandığı toplantıda teşkilatın birlik içinde hareket ettiği görülürken, katılımcılar grup toplantısını dikkatle izledi. Program boyunca teşkilat mensupları, parti politikalarına ilişkin değerlendirmeleri dinleyerek sürece eşlik etti.

Geniş Katılım Sağlandı

Toplantıya Adıyaman’dan il ve ilçe teşkilat yöneticileri, Ülkü Ocakları temsilcileri, belediye başkanları, il encümeni üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Heyetin geniş katılımıyla gerçekleşen programda teşkilat üyeleri Ankara’da bir araya geldi.

Grup Toplantısında Gündem Başlıkları Ele Alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen toplantıda ülke gündemine ilişkin başlıklar ele alındı. İç ve dış politika, bölgesel gelişmeler ve toplumsal konular toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Teşkilat Çalışmaları Değerlendirildi

Toplantının ardından Adıyaman heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çeşitli temaslarda bulundu. Görüşmelerde teşkilat çalışmaları ve gündeme dair konular ele alındı.

Ziyaret Hatıra Fotoğraflarıyla Tamamlandı

Program sonunda teşkilat üyeleri, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziyaret, yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.