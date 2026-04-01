“A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova’yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı elde etti.” Deplasmanda oynanan mücadelede milliler, kontrollü oyunuyla dikkat çekerken karşılaşmanın tek golü ikinci yarıda geldi. Mücadele boyunca iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştirse de Türkiye yakaladığı fırsatı değerlendirerek skoru lehine çevirdi. Karşılaşmanın ardından milli takım önemli bir galibiyet elde ederken, maçın detayları da futbolseverler tarafından yakından takip edildi.

Gol Kerem Aktürkoğlu’ndan Geldi

Karşılaşmanın tek golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu tarafından kaydedildi. Bu gol, maçın sonucunu belirledi.

Türkiye İkinci Yarıda Üstünlüğü Aldı

İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. İkinci yarıda daha etkili olan Türkiye, bulduğu golle öne geçti.

Milliler Skoru Korumayı Başardı

Golün ardından oyunu kontrol eden Türkiye, savunmada hata yapmayarak karşılaşmayı 1-0 kazandı.

