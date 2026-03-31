Gaziantep’te iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 yaşındaki Müslüm Yılmaz ile 17 yaşındaki arkadaşı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların birbirine bıçakla saldırdığı olayda, ağır yaralanan çocuk için çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gaziantep’te yaşanan olayda hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Hayatını Kaybetti

Şüpheli İçin Çalışma Başlatıldı

Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.