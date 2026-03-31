Batman’da meydana gelen olayda 17 yaşındaki bir kişi, annesi ve ağabeyine silahla ateş ederek hayatlarını kaybetmelerine neden oldu. Olay, akşam saatlerinde Batman merkez Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan olayda, 17 yaşındaki şahıs annesi Aynur Karadaş ile ağabeyi Dücane Karadaş’a silahla ateş etti. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan iki kişi için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Batman’da yaşanan olayda, ağabeyin olay yerinde hayatını kaybettiği, annenin ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olay, Batman merkez Pınarbaşı Mahallesi 2209 Sokak’ta meydana geldi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Dücane Karadaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aynur Karadaş, İluh Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından 17 yaşındaki şüpheli güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.