Mardin’in Midyat ilçesinde bir caminin tuvaletinde 65 yaşındaki bir kişi ölü bulundu. Olay, Midyat ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde bulunan Hacı Süleyman Demirdağ Camisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cami içerisindeki kadınlar tuvaletinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin’de yaşanan olayda ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vatandaşlar Durumu Bildirdi

Cami tuvaletinde hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

Hayatını Kaybettiği Belirlendi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 65 yaşındaki Emin Ö. isimli kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze Morga Kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İnceleme Başlatıldı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.