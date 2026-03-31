Siirt’in Baykan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Olay, Obalı köyünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte ninesine misafirliğe giden küçük çocuk, evin yakınlarında oynadığı sırada bir süre sonra gözden kayboldu. Ailenin çocuğa ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek arama çalışması başlatıldı. Siirt’te gerçekleşen olayda ekiplerin koordineli çalışması sonucu çocuk kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

1,5 Kilometre Uzakta Bulundu

Yapılan çalışmalar sonucu 3 yaşındaki çocuk, evine yaklaşık 1,5 kilometre mesafede sağ olarak bulundu.

Sağlık Durumu İyi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Ailesine Teslim Edildi

Bulunan çocuk, kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.