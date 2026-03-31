40 yaş altındaki gençlerin ilk kez konut sahibi olabilmesini kolaylaştırmayı hedefleyen kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifte, konut finansmanı için faiz veya kâr payı desteği sağlanması ve işlem masraflarının düşürülmesi öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde, son yıllarda artan konut fiyatları, kira bedelleri ve kredi maliyetlerinin özellikle gençler için barınma sorununu derinleştirdiği vurgulandı.

Faizin Yüzde 75'inin kamu tarafından karşılanması planlanıyor

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın yaptığı kanun teklifine göre, ilk kez konut alacak 40 yaş altı yurttaşların kullanacağı konut kredilerinde faiz veya kâr payının yüzde 75'ine kadar olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bu destek yalnızca bir kez ve bir konut için uygulanacak.

Kredi desteğinin yanı sıra, kredi tahsis ücreti, dosya masrafı ve benzeri kalemler kaldırılacak; ekspertiz ve ipotek masraflarının yarısı kamu tarafından karşılanacak. Tapu işlemlerinde de indirim öngörülüyor.

Barınma amaçlı konut desteği

Teklifte, desteğin yatırım veya spekülasyon amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi için çeşitli şartlar da yer aldı. Buna göre konutun ilk ve tek konut olması, fiilen ikamet edilmesi ve belirli bir süre satılmaması ya da kiraya verilmemesi zorunlu olacak.

Kaynak : PERRE