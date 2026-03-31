Kilis’te 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan geri dönüşüm eserleri sergilendi. 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’nda gerçekleştirilen programda, atık malzemelerden üretilen çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan eserlerin yer aldığı etkinlikte geri dönüşüm bilincine dikkat çekildi. Program kapsamında ayrıca öğrencilerin hazırladığı defile gösterileri de sergilenirken, etkinlik çevre farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar arasında yer aldı. Kilis’te düzenlenen organizasyon, öğrencilerin üretkenliklerini ortaya koyduğu ve uygulamalı eğitim çalışmalarının sahaya yansıdığı etkinliklerden biri oldu.

Öğrenciler Eserlerini Sergiledi

Etkinlikte öğrenciler tarafından atık malzemeler kullanılarak hazırlanan çeşitli eserler sergilendi. Katılımcılar, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Defile Gösterisi İlgi Gördü

Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm temalı defile gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri, etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Çevre Bilincine Dikkat Çekildi

Etkinlikte konuşan Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, öğrencilerin uygulamaya dayalı beceriler kazanmasının önemine değindi. Programda çevre bilincinin artırılmasına yönelik mesajlar paylaşıldı.

Okullarda Etkinlikler Devam Ediyor

Kilis genelindeki okullarda Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında benzer etkinliklerin sürdüğü belirtildi. Programa protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.