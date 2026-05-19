Adıyaman'da bir şahıs iddialara göre tehdit ettiği kız kardeşinin çalıştığı fabrika önünde havaya ateş açtı.

İddiaya göre Yeşilyurt Mahallesi Terminal Caddesi yakınlarında bulunan bir tekstil işletmesinde meydana gelen olayda, İ.C., üvey kardeşi M.Ö'nün çalıştığı iş yerine geldi. Kız kardeşini tehdit ettiği edilen şahıs, fabrika önünde tüfekle havaya ateş açtı. Kız kardeşini zorla araca bindirmeye çalıştığı iddia edilen şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada kız kardeş üvey ağabeyinin elinden kaçarak kurtulmayı başardı. Olay yerinden kaçan şahsın bulunarak yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.