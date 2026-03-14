MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Adıyaman’ın geçmişten bugüne yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman’ın 1954 yılında il statüsü kazandığını hatırlatan Gümüş, o tarihten depremden yaklaşık 10-15 yıl öncesine kadar kentin sürekli olarak tarım işçisi (ırgat) göçü veren bir il konumunda olduğunu belirtti. Son yıllarda özellikle tekstil sektöründeki gelişmeler sayesinde Adıyaman’ın önemli tekstil illerinden biri haline geldiğini ifade eden Gümüş, deprem ve küresel ekonomik krizin etkisiyle kentte aile başına düşen gelirin ciddi şekilde azaldığını söyledi.

Gümüş, “Depremle birlikte zaten var olan küresel krizin de etkisiyle Adıyaman’da aile başına düşen gelir neredeyse üçte bire düşmüştür. Eğer gerekli önlemler alınmaz ve istihdam artırıcı girişimler yapılmazsa Adıyaman’ın en önemli sorunu işsizlik olacaktır.” dedi.

Tarım işçisi taşıyan araçların karıştığı kazalara da dikkat çeken Gümüş, bu tür kazalarda Adıyamanlıların adının geçmesini istemediklerini belirterek, bunun önüne geçmek için siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Gümüş açıklamasında, “Adıyaman’da iktidar veya muhalefet fark etmeksizin tüm siyasi parti temsilcilerinin bir araya gelmesi, ortak bir yol haritası belirlemesi ve güç birliği yapması gerekir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı olarak ırgat taşıyan araçlarda Adıyamanlıların olmasını istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Adıyamanlıların kendi şehirlerinde çalışıp üretmesi gerektiğini dile getiren Gümüş, devlet destekleri ve teşvik edilecek özel girişimcilerin katkılarıyla kentte istihdamın artırılması gerektiğini belirtti.

Gümüş, “Adıyamanlı hemşehrilerimiz Adıyaman’da kalmalı, Adıyaman’da çalışmalı ve harcamalarını da kendi şehrinde yapmalıdır. Hangi siyasi partiden olursak olalım Adıyaman’ın derdi hepimizin derdidir. Artık vakit birlik ve icraat vaktidir.” diyerek sözlerini tamamladı.