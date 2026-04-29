Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yürütülen çalışmalar sürüyor. Merkezde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirdikleri atölye çalışmalarıyla üretim sürecine aktif katılım sağlıyor.

Atık Malzemelerden Anlamlı Eserler

Üretim atölyesinde eğitim gören 30 öğrenci; gazoz kapakları, ahşap mandallar, kâğıt, pamuk ve kumaş gibi geri dönüşüm malzemelerini kullanarak dekoratif ürünler tasarlıyor. Ahşap boyama, taş süsleme, abajur yapımı ve elyaftan süs kutuları gibi farklı alanlarda üretim yapan öğrenciler, her çalışmayla yeni bir tasarımı hayata geçiriyor.

Üretim Süreciyle Gelen Özgüven

Atölye faaliyetleri, öğrencilerin yalnızca el becerilerini geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda özgüvenlerinin artmasına ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkı sunuyor. Eğitmenler eşliğinde sürdürülen çalışmalar, öğrenciler için motivasyon kaynağı olurken merkeze olan ilgiyi de artırıyor.

Ulaşımda Kolaylık Sağlanıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından sağlanan servis hizmetiyle öğrenciler evlerinden alınarak merkeze ulaştırılıyor. Eğitimlerin ardından kursiyerler güvenli şekilde yeniden evlerine bırakılıyor. Böylece eğitim sürecinin kesintisiz sürmesi sağlanıyor.

Ailelerden Memnuniyet Mesajı

Öğrenci aileleri ve kursiyerler, özel gereksinimli bireylerin üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aileler, merkezin sunduğu imkânlar nedeniyle Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.

Kaynak : PERRE