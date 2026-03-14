SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, 14 Mart'ın Türkiye'de uzun yıllardır Tıp Bayramı olarak kutlandığını hatırlatarak, sağlık emekçileri açısından bugünün artık yalnızca bir kutlama günü değil aynı zamanda bir mücadele günü anlamına geldiğini ifade etti.

'Sağlık Bir Hak Olmalı'

Aydın, sağlık hizmetinin temel bir hak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bugün 14 Mart. Türkiye'de uzun yıllardır Tıp Bayramı olarak bilinen bugün, biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için artık sadece bir bayram değil; aynı zamanda mücadele günüdür. Çünkü bizler sağlık hizmetinin bir hak olduğunu savunuyoruz. Sağlığın para ile ölçülen, alınıp satılan bir hizmete dönüştürülmesine karşı çıkıyoruz. Hastanın müşteri, sağlık çalışanının ise performans baskısı altında çalışan bir üretim aracına dönüştürüldüğü bu sisteme itiraz ediyoruz.'

'Deprem Sonrası Zor Koşullarda Hizmet Veriliyor'

Depremin ardından Adıyaman'da sağlık çalışanlarının zor koşullarda görev yaptığını belirten Aydın, bazı sağlık hizmetlerinin hâlâ geçici mekânlarda sürdürüldüğünü söyledi.

'Bizler SES Adıyaman Şubesi olarak özellikle depremden sonra bu kentin sağlık emekçilerinin ne kadar zor koşullarda çalıştığını çok iyi biliyoruz. Depremin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hâlâ konteynerlerde hizmet vermek zorunda kalan sağlık emekçileri var. Sağlık hizmeti geçici mekânlarda, zor koşullarda sürdürülmeye çalışılıyor.'

Aydın, bu durumun yalnızca sağlık çalışanları açısından değil, aynı zamanda Adıyaman halkının sağlık hakkı açısından da kabul edilemez olduğunu ifade etti.

'Yıkılan Sağlık Kurumları Tamamlanmalı'

SES Adıyaman Şubesi olarak taleplerini de dile getiren Aydın, depremde zarar gören sağlık kurumlarının bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

'Adıyaman'da yıkılan sağlık kurumları bir an önce tamamlanmalı, konteynerlerde verilen sağlık hizmeti sona ermelidir. Sağlık emekçilerinin insanca çalışabileceği, halkın nitelikli hizmet alabileceği koşullar oluşturulmalıdır.'

'Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırılar İnsanlık Suçudur'

Aydın, açıklamasında dünya genelinde sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı risklere de değinerek savaşlarda sağlık çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

'Son olarak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 13 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini öğrendik. Savaşlarda hastanelerin bombalanması, sağlık emekçilerinin hedef haline getirilmesi insanlık suçudur. Bizler sağlık emekçileri olarak nerede olursa olsun sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kabul etmiyoruz.'

'Eşit ve Kamusal Sağlık Hizmeti Talebi'

Aydın, sağlık emekçilerinin güvenli çalışma ortamı, insanca yaşayabilecek ücret ve güvenceli çalışma koşulları talep ettiğini belirterek, halk için de eşit, ücretsiz ve kamusal sağlık hizmeti istediklerini söyledi.

'Sağlık emekçisi mutlu değilse sağlık sistemi de sağlıklı işlemez. Bu nedenle 14 Mart'ı sadece bir kutlama günü olarak değil, sağlık hakkı ve emek mücadelesinin günü olarak görüyoruz.'

Aydın, SES olarak hem sağlık emekçilerinin hakları hem de halkın sağlık hakkı için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Sağlık emekçileri alkış değil, insanca çalışma koşulları ve hak ettiği değeri istiyor. Sağlık emekçisinin emeği değersizleştirilirse sağlık sistemi de ayakta kalamaz. 14 Mart'ı gerçek bir bayrama dönüştürecek olan şey kutlamalar değil, sağlık emekçilerinin haklarının teslim edilmesidir.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Berfin GÜRBÜZ-Sibel TURAN)

Kaynak : PERRE