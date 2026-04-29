Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ADIMEK) Bahçecik TOKİ yerleşkesinde 4 aydır devam eden kadın giyim kursunun kapanış programı düzenlendi. ADIMEK Bahçecik TOKİ'de eğitim alan 25 kursiyer, kurs süresince hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi. Programda kursiyerler, hem üretmenin hem de mesleki beceri kazanarak sertifika almaya hak kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

4 Ayda Farklı Modellerde Ürünler Hazırlandı

Kadın giyim kursunda kursiyerler 4 ay boyunca temel dikim teknikleri, model uygulamaları ve farklı ihtiyaçlara yönelik kıyafet hazırlama konularında eğitim aldı. Hazırlanan ürünler kapanış programında beğeniye sunuldu.

Kursu başarıyla tamamlayan 25 kursiyer belge ve sertifika almaya hak kazandı. Kursun kadınların hem üretime katılmasına hem de aile ekonomisine katkı sunmasına imkân sağladığı ifade edildi.

Kursiyerlerden Teşekkür ve Memnuniyet

Kursiyer Nejla İdacı, kursun kendileri için verimli geçtiğini belirterek, '4 aydır bu kursa katılıyorum. Çok verimli bir kurs oldu. Bu imkânı sunduğu için Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederiz. Hanımlar evde oturup beklemesinler, böyle güzel kurslara katılsınlar.' dedi.

Feride Kaplan ise kursun kendileri için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, 'Hocalarımızın desteğiyle güzel ürünler üretiyoruz. Kendimizi geliştirerek ileride kurs hocası olmayı düşünüyoruz. Bu kurslara gelerek kendimizi kanıtlıyoruz, bir kadın olarak çok güzel bir duygu yaşıyoruz' diye konuştu.

Adile Göz Aydın da kursların devam etmesini istediklerini belirterek, '4 ay önce kursumuz açıldı. Çok güzel şeyler öğrendik. Maddi ve manevi olarak çocuklarımıza ve kendimize katkı sağladık. Buraya gelerek stres atıyoruz. Bu kursların devamını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

