Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Programı, Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda yaklaşık 5 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin 1500. yılı münasebetiyle organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilaveti Vaiz Mustafa Tayyip Yaşar gerçekleştirdi.

Program kapsamında şair Dursun Ali Erzincanlı şiir dinletisi sunarken, sanatçı Fadıl Aydın ise ilahi ve ezgiler seslendirdi. Etkinlikte katılımcılar manevi bir atmosfer yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin programda yaptığı konuşmada Kudüs, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin temennilerde bulunarak, 'Kudüs'ün ümmetiyle barıştığı günlere Rabbim bizi kavuştursun' ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca, Gazze'nin bağımsızlığa ulaştığı ve Mescid-i Aksa'nın hak ettiği konuma kavuştuğu günlere erişilmesi temennisinde bulundu.

Program, hediye takdimleri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak : PERRE