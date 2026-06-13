Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde serinlemek amacıyla su birikintisine giren kardeşler Murat Telli (13) ve Muhammet Mahmut Telli (15), boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Olay, kırsal Örenli Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu.

Meydana gelen olay, Yavuzeli ilçesi kırsal Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için mahallenin kırsal bölgesindeki su birikintisine giren 4 arkadaştan kardeş olan Murat Telli (13) ile Muhammet Mahmut Telli (15) kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden diğer çocuklar, arkadaşlarını kurtaramayınca sudan çıkarak durumu mahalle halkına bildirdi.

Olay yerine gelen mahalle halkı 2 kardeşi bilinci kapalı halde sudan çıkardıktan sonra ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki Murat Telli ile Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan ağabeyi 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Telli yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki kardeşin cenazeleri, işlemler için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

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