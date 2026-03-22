



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İran’da bir okula düzenlenen ve 165 kız çocuğunun hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olayı sert bir dille eleştiren Özgür Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika'nın ve İsrail'in düzeni, dünya düzeni değildir. İran'da masum insanların hedef alınması, bir okula yapılan saldırıda 165 kız çocuğunun öldürülmesi insanlık suçudur. Bu suça karşı hukuk ve vicdan zemininde birleşmek zorundayız. Uluslararası hukuk ihlallerine karşı imza kampanyası başlatan Sayın Ahmet Davutoğlu ve Richard Falk'a teşekkür ediyor, adaletten ve çocukların yaşam hakkından yana olan tüm yurttaşlarımızı imza vermeye davet ediyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, paylaşımında ayrıca 'change.org' platformu üzerinden başlatılan imza kampanyasının bağlantısını da kamuoyuyla paylaştı.

