Başlık: Türkiye'nin Güneş Enerjisi Kurulu Gücü Rekor Kırdı

Yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında yalnızca 40,2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, 2026 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla 2014 yılına oranla 641 katlık devasa bir artış göstererek 25 bin 827 megavata ulaştı. Arz güvenliğinin tahkimi adına yenilenebilir enerji yatırımlarına kesintisiz devam eden Türkiye, 2013 yılında sıfır noktasında olan güneş enerjisi kapasitesini her geçen yıl katlayarak artırmayı başardı. Bu gelişim, güneşin toplam kurulu güç içerisindeki payını da kritik bir noktaya taşıdı. 2014 yılında toplam kurulu güç içinde binde 1 olan güneşin payı, 2026 yılı başında yüzde 20,9 seviyesine yükseldi. Bu tabloya göre, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün beşte birini güneş enerjisi oluşturuyor.

Elektrik Üretiminde Güneşin Payı Hızla Artıyor

Güneş enerjisi, kurulu güç kapasitesinin yanı sıra elektrik üretiminde de stratejik bir rol oynamaya başladı. 2014 yılında güneşten elde edilen elektrik üretimi 17 gigavatsaat seviyesindeyken, 2025 yılı sonu itibarıyla bu rakam 38 bin 69 gigavatsaate ulaştı. Böylece 2014-2026 periyodunda kurulu güçte yaşanan 641 katlık artış, üretim rakamlarına da doğrudan yansıdı.

2035 Hedefi İçin 80 Milyar Dolarlık Yatırım

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelinin altını çizdi. Bakan Bayraktar, "2035'te güneş ve rüzgarda '120 bin megavat kurulu güç' hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güneşimiz parlamaya devam edecek." dedi.

YEKA yarışmaları ve öz tüketim kapasite tahsisleri ile potansiyelin en iyi şekilde değerlendirildiğini belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"YEKA yarışmalarıyla, öz tüketim için kapasite tahsisleriyle bu potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirerek önemli bir seviyeye taşıdık. 2025 yılını yenilenebilir enerjide rekorla kapattık. 2026 yılı da yenilenebilirde yeni bir rekor yılı olacak. 2035'te güneş ve rüzgarda '120 bin megavat kurulu güç' hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak devam edeceğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, 120 bin megavat hedefi kapsamında 2035 yılına kadar yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

