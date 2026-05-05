Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 4,548 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı yüzde 0.57. 5 Mayıs 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.59 artış gösterdi.
İşte 5 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...
Altın (TL/GR)
6.617,28
22 Ayar Bilezik
6.016,38
Altın (ONS)
4.546,28
Cumhuriyet Altını
42.968,00
Yarım Altın
21.553,00
Çeyrek Altın
10.780,00
Gremse Altın
105.923,22
Ata Altın
43.693,33
Tam Altın
42.369,29
Has Altın
6.584,19
Kaynak : PERRE
Kaynak: Perre Haber Ajansı