Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 4,548 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı yüzde 0.57. 5 Mayıs 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.59 artış gösterdi.

İşte 5 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...

Altın (TL/GR)

6.617,28

22 Ayar Bilezik

6.016,38

Altın (ONS)

4.546,28

Cumhuriyet Altını

42.968,00

Yarım Altın

21.553,00

Çeyrek Altın

10.780,00

Gremse Altın

105.923,22

Ata Altın

43.693,33

Tam Altın

42.369,29

Has Altın

6.584,19

Kaynak : PERRE