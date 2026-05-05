Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağış sonrası Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla sahaya çıkan ekipler, özellikle altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde oluşan çamur ve toprak birikintilerine müdahale etti.

Yağışın ardından vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla hızlı şekilde harekete geçen ekipler, kentin farklı noktalarında eş zamanlı çalışma yürüttü.

Gece Boyunca Çalışma

Gece saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar aralıksız sürdü. Ekipler, yol ve kaldırımlarda biriken atıkları topladıktan sonra süpürge araçlarıyla detaylı temizlik yaptı. Ardından çamurla kaplanan yollar tazyikli suyla yıkanarak daha güvenli hale getirildi.

Ana Arterlerde Öncelik

Çalışmalar kapsamında araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde öncelikli temizlik gerçekleştirildi. Mahalle aralarındaki sokaklarda da kapsamlı yıkama çalışmaları yapıldı.

'Ekiplerimizi Anında Sahaya Yönlendirdik'

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Şiddetli yağışların ardından cadde ve sokaklarımızda oluşan çamur ve toprak birikintilerine karşı ekiplerimizi anında sahaya yönlendirdik. Vatandaşlarımızın günlük yaşamda mağduriyet yaşamaması için gece boyunca kentin farklı noktalarında yoğun bir çalışma yürüttük. Adıyaman Belediyesi olarak temiz, güvenli ve yaşanabilir bir kent için her koşulda sahadayız. Hemşehrilerimizin yanında olmaya ve ihtiyaç duyulan her noktada hızlı ve etkin müdahale etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin ihtiyaç duyulan bölgelerde temizlik ve yıkama çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak : PERRE