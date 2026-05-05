Adıyaman’da etkili olan şiddetli yağışın ardından kent genelinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışla birlikte cadde ve sokaklarda oluşan çamur ve birikintilere müdahale ederek gece boyunca sahada görev yaptı. Özellikle altyapı çalışmaları süren bölgelerde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında ana arterler ve mahalle aralarında eş zamanlı temizlik gerçekleştirildi.

Ekipler Gece Boyunca Sahadaydı

Yağış sonrası oluşan olumsuzlukların giderilmesi için ekipler hızla organize edilirken, yollar önce süpürge araçlarıyla temizlendi ardından tazyikli suyla yıkandı.

Ana Arterler Ve Mahallelerde Çalışma

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında hem ana yollar hem de ara sokaklarda temizlik faaliyetleri sürdürüldü.

Vatandaş Mağduriyeti Önlenmeye Çalışılıyor

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerin gece boyunca sahada olduğunu belirterek çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ifade etti.