Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, yaz ayları öncesinde sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı haşerelere karşı yürüttüğü mücadelede teknolojiyi etkin şekilde kullanarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetlerinde, özellikle ulaşılması güç alanlarda dron destekli sistemler devreye alınarak mücadele daha kapsamlı ve etkili hale getirildi.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; dere yatakları, su birikintileri, göletler, bataklıklar ve sazlık alanlar düzenli olarak temizlenip ilaçlanıyor. Kara ekiplerinin erişimde zorlandığı bölgelerde ise dron teknolojisi kullanılarak geniş alanlara kısa sürede müdahale ediliyor ve ilaçlama yapılmayan nokta bırakılmıyor.

Parklar, yeşil alanlar, mesire yerleri ve risk taşıyan tüm bölgelerde sürdürülen çalışmalarla birlikte, larva, kene ve diğer zararlı haşerelere karşı hem karadan mobil araçlarla hem de havadan etkin bir mücadele yürütülüyor.

Kış ayları boyunca da hazırlıklarını sürdüren Kahta Belediyesi ekipleri, özellikle larva oluşumunun yoğun olduğu bölgelerde düzenli kontroller ve erken müdahaleler gerçekleştirerek yaz sezonuna güçlü bir altyapı ile girilmesini sağladı. Bu kapsamda yürütülen önleyici çalışmalar sayesinde, zararlı popülasyonunun artmadan kontrol altına alınması hedeflendi.

Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı tüm imkânların seferber edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Yaz ayları öncesinde sivrisinekle mücadelede şimdiden teyakkuzdayız. Üreme alanları olan dere yatakları ve su birikintilerinde düzenli temizlik ve ilaçlama yapıyoruz. Özellikle ulaşılması zor alanlarda dron destekli ilaçlama çalışmalarımızla daha hızlı ve etkili sonuç alıyoruz. Teknolojik imkânlarımızı sahada aktif şekilde kullanarak, ilçemizin her köşesinde kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz.'

Başkan Hallaç, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmesi için çalışmaların belirlenen program dahilinde titizlikle sürdürüleceğini belirterek, 'Daha temiz ve daha sağlıklı bir Kahta için ekiplerimiz sahada görev başında olmaya devam edecek' dedi.