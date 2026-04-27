Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Talat Dinçer, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi ve yazılı soru önergesi sundu. Dinçer, fon kaynaklarının kuruluş amacı dışında kullanıldığını ifade etti.

Dinçer, yaptığı açıklamada İşsizlik Sigortası Fonu'nun işsiz kalan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, zaman içinde fonun kullanım önceliklerinin değiştiğini belirtti. Mevcut durumda işveren desteklerinin öne çıktığını kaydetti.

14 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla işverenlere aktarılabilecek payın yüzde 50'ye yükseltildiğini belirten Dinçer, son 10 yılda işverenlere ayrılan payın yüzde 20 seviyelerinden yüzde 49'a çıktığını, işsizlik ödeneğinin payının ise azaldığını ifade etti.

Paylaşılan verilere göre fondan son yıllarda işverenlere toplam 421 milyar TL aktarılırken, işçilere ödenen işsizlik ödeneği 260 milyar TL olarak gerçekleşti. 2025 yılında ise işverenlere 97 milyar TL, işçilere 80 milyar TL ödeme yapıldığı bildirildi.

İşsizlik ödeneğine başvuran 1 milyon 840 bin kişinin yaklaşık yarısının mevcut şartlar nedeniyle ödenekten yararlanamadığını belirten Dinçer, sistemin işsiz kalan vatandaşlar açısından sınırlayıcı olduğunu ifade etti.

Dinçer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelttiği soru önergesinde, fon kaynaklarının kullanım gerekçelerini, başvuruların reddedilme nedenlerini ve yeni bir düzenleme planı olup olmadığını sordu.

Dinçer ayrıca, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kuruluş amacına uygun şekilde yeniden yapılandırılması ve işsizlik ödeneğine erişim şartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

