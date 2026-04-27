Kulüpler Arası Halk Oyunları Bölge Yarışması, Adıyaman'da yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Adıyaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona bölge illeri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'dan toplam 30 kulüp ve yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmalarda, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan performanslar sahnelendi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz stillerde gerçekleştirilen gösteriler izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Aylar süren hazırlıklarını sahneye taşıyan ekipler, hem teknik performansları hem de sahne enerjileriyle dikkat çekti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü yaptığı açıklamada, organizasyonun Adıyaman'da adeta bir şenlik havasında geçtiğini belirterek, 'Adıyaman'da adeta bir şenlik havasında halkımızla buluştuk. 30 kulübümüzün büyük emeklerle hazırladığı gösterileri izleme fırsatı bulduk. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri ayrıca memnun etti. Bu organizasyon, kültürel değerlerimizin yaşatılması ve gençlerimize aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır' dedi.

Elüstü, finallere katılacak tüm ekiplere başarılar diledi.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlar Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Minikler Kütahya'da, yıldızlar Konya'da, büyükler Gaziantep'te, gençler ise Manisa'da düzenlenecek final müsabakalarında illerini temsil edecek.

Program, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE