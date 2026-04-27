Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un başkanlığında, Eğitim Müfettişleri Başkanı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile okulların mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı. Eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, birim yöneticileri sorumluluk alanlarındaki çalışmalara ilişkin bilgi sundu.

Toplantıda ayrıca devam eden projeler, planlanan çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordinasyonu hakkında istişarelerde bulunuldu. İl genelinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

