Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Süper Lig Play-Off Çeyrek Final karşılaşmasında Kırşehir İESK ile karşılaşan Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sezon boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla Türkiye İşitme Engelliler Futbol Ligi D Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Adıyaman temsilcisi, play-off etabında da çıkışını sürdürdü. Kırşehir İESK karşısında etkili bir oyun sergileyen takım, sahadan 3-1 galip ayrılarak son dört takım arasına kaldı.

Yarı finalde Manisa İESK ile karşılaşacak olan Adıyaman Belediyespor, 25 Haziran'da Sivas'ta oynanacak mücadelede final bileti arayacak. Takımın karşılaşmayı kazanması halinde TİESF Süper Lig şampiyonluğu için final maçına çıkacağı belirtildi.

Çeyrek final galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşayan sporcular ve teknik heyet, kulüp yöneticileriyle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Başkan Tutdere, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek yarı final mücadelesinde başarılar diledi.

Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı, şimdi gözünü 25 Haziran'da oynanacak yarı final karşılaşmasına çevirirken, kentte de şampiyonluk heyecanı yaşanıyor.

Kaynak : PERRE