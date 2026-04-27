Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

Sınav; 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde öğrenim gören toplam 971 bin 786 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav uygulaması, yurt içinde 879, yurt dışında 3 sınav merkezi olmak üzere toplam 882 merkezde; 3 bin 602 okul ve 53 bin 445 salonda yapıldı.

Sınava ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

