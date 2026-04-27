Adıyaman'da Kolej Hattı'nda sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Şoförler tarafından yapılan açıklamada seferlerin 5 dakikada bir yapıldığı belirtilse de, yolcular duraklarda 20 dakika ile yarım saat arasında beklediklerini ifade ediyor.

Yaşlı bireylerin ayakta kaldığı, öğrenciler ve çalışanların üst üste binmek zorunda kaldığı yönündeki görüntüler tepkiye neden oluyor. Vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde araç kapasitesinin yetersiz kaldığını belirtiyor.

Adıyaman'da Kolej hattı, Pirin Ören Yeri'nden başlayarak şehir merkezi, Altınşehir Mahallesi (Üniversite bölgesi) ve Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi güzergâhında hizmet veriyor.

Daha önce Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan 'Ulaşım Eylem Planı Çalıştayı' kapsamında Adıyaman'da 2025 yılında en yoğun yolcu kapasitesine sahip hattın Kolej hattı olduğu açıklanmıştı. Buna rağmen sefer sayılarının yetersiz olduğu yönündeki şikâyetler sürerken, vatandaşlar otobüs ve sefer sayılarının artırılmasını talep ediyor.

