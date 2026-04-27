Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapay zeka teknolojilerinin hukuk alanındaki kullanımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu uygulamaların avukatlık mesleğinin yerine geçemeyeceğini vurguladı. Gürlek, dijitalleşmenin getirdiği imkanlardan yararlanılmasının önemine dikkat çekmekle birlikte, yapay zekâ sistemlerinin savunma hakkını temsil eden ve yargı mekanizmasının temel unsurlarından biri olan avukatlık kurumuna alternatif oluşturamayacağını ifade etti.

Bakan Gürlek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2027 yılının 'Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı' olarak ilan edilmesine atıfta bulunarak, bu kapsamda Adalet Bakanlığı bünyesinde geniş çaplı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Söz konusu çalışmaların, toplumun farklı kesimlerinde hukuk bilincinin güçlendirilmesi, vatandaşların temel hak ve yükümlülükleri konusunda daha bilinçli hale gelmesi ve adalete erişimin etkinliğinin artırılması amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamasında yapay zeka uygulamalarının hukuk süreçlerinde destekleyici bir araç olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Gürlek, buna karşın insan unsurunun, özellikle savunma makamının yerine geçecek bir teknolojik sistemin mümkün olmadığını dile getirdi. Avukatlık mesleğinin yargı sistemindeki konumuna dikkat çeken Gürlek, bu mesleğin hukukun temel güvencelerinden biri olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Gürlek ayrıca, vatandaşların hukuk bilgisi bakımından güçlendirilmesini hedefleyen çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, 'Amacımız, bireylerin haklarını bilen, sorumluluklarının farkında olan ve adalete erişim konusunda daha etkin bir konuma gelen bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlamaktır' ifadelerini kullandı.

