6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Binası yeniden inşa ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman merkez Ulu Camii Mahallesi Gölbaşı Caddesi'ndeki Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binası yıkılmıştı.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ilk anlarında tamamen yıkılan birlik binasının, daha güvenli ve modern bir yapıyla yeniden yükselmeye başlandı. Yerinde dönüşüm imkanından faydalanılarak başlatılan çalışmaların hızla sürüyor.

5 katlı olarak projelendirilen yeni binanın 4. ve 5. katlarının birliğe ait olacak şekilde planlandı.

Her katı yaklaşık 250 metrekare olan yapıda, bir katın sicil müdürlüğü ve sekreterya birimlerine, bir katın ise konferans, toplantı ve eğitim salonlarına ayrıldı.

Devlet desteklerinin yanı sıra bugüne kadar yaklaşık 5 milyon TL harcama yapılan binanın inşaatında önemli bir aşamaya gelindi. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, yeni binanın esnaf ve sanatkar camiasının hizmetine sunulacağını ifade etti.