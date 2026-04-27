Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 02 FF 130 plakalı otomobil, Besni ilçesine bağlı Üçgöz (Sofraz) köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazaya itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Meydana gelen kazada yaralanan sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yaralı, daha sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.