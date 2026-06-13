Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü Tarihi Köprü mevkiinde akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlenen 18 yaşındaki İsa Özkul'u arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, su yüzeyinde ve çevrede geniş kapsamlı çalışma yürütüyor. Aynı grupta bulunan 3 genç kurtarılırken, kayıp gence ulaşmak için ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü Tarihi Köprü mevkiinde meydana gelen olayda, suya giren 4 gençten 3'ü kurtarılırken, kaybolan bir genci arama çalışmaları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan suda boğulma ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda, su içerisinde bulunan V.A., A.Y. ve H.G. sudan çıkarılarak kurtarıldı.

Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı

Yapılan incelemelerde aynı grupta bulunan 18 yaşındaki İsa Özkul'un suda kaybolduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin Çalışmaları Devam Ediyor

Kızılin Tarihi Köprü mevkiinde sürdürülen çalışmalarda su yüzeyi ve çevredeki alanlar detaylı şekilde taranıyor. Arama kurtarma ekiplerinin kayıp gence ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

Bölgede Bekleyiş Sürüyor

Olay yerine gelen vatandaşlar ve kayıp gencin yakınları çalışmaları yakından takip ediyor. Yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Kayıp gence ulaşılması için bölgede yürütülen arama kurtarma faaliyetleri titizlikle devam ederken, yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Besni'deki gelişmeleri Adıyamanlılar Net takip ediyor.

Kaynak : PERRE