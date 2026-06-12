Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Burunçayır Köyü'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarında yerleşim süreci devam ederken, Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan bölgede incelemelerde bulundu. Konut alanını gezen Aslan, yürütülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yapılan düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında deprem konutları alanını gezen Kaymakam Aslan, yürütülen çalışmalar ve bölgedeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Konutların mevcut durumu ile çevre düzenlemelerini yerinde değerlendiren Aslan, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaymakam Aslan, incelemelerinin ardından deprem konutları ile köy yerleşim alanı arasındaki ulaşımı sağlayacak yolda devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını da yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Aslan, ulaşım altyapısının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının önemine dikkat çekti.

Kaymakam Aslan, vatandaşların ulaşım ve yaşam standartlarını artıracak çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

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